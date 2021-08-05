الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 03:56 م

تطورات الحالة الصحية للفنان المصري بيومي فؤاد

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الوكيل الإخباري - تحسّنت الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، واستقرت الى حدّ كبير بعد معاناته أخيراً من وعكة صحية أفقدته الوعي لمدة 48 ساعة، أثناء وجوده في دولة الإمارات.

وحرص الكثير من النجوم على الاتصال بفؤاد والاطمئنان عليه، وفي المقابل ردّ بنفسه على الاتصالات ليؤكد للجميع أنه أصبح بخير.

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وكان بيومي فؤاد قد كشف عن تعرّضه لوعكة صحية شديدة، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة في موقع «فيسبوك»، قال فيه: "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جداً من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة.

 

مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأضاف: "لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش كورونا، ملحوظة فيه ناس متعرفش مين بيومى فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكراً دولة الإمارات العربية الشقيقة".

 

المصدر - لها

 




 

 


 

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