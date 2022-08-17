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الأربعاء، 17-08-2022 11:43 ص

تعرف على سيرة الفنانة الراحلة انطوانيت نجيب

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الوكيل الإخباري-توفيت اليوم الفنانة السورية القديرة انطوانيت نجيب عن عمر 92 عاماً بعد صراع مع المرض .

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ولدت في الجمهورية العربية السورية، وتحديداً في محافظة درعا، في 20 شباط 1930 م، وتوفيت اليوم 17 آب 2022 . وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في اواخر الستينات وشاركت في العديد من الأعمال التي لا تزال متداولة لغاية اللحظة.

 

حققت نجاحاً وشهرة بعد أن قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية  كانت بدايتها الفنية بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة" ومن اشهر اعمالها :

مسلسل الخوالي

مسلسل صح النوم

مسلسل مرايا

مسلسل الاجتياح

مسلسل الفصول الأربعة

مسلسل بيت جدي
مسلسل طوق البنات 
مسلسل وردة شامية 

مسلسل شارع شيكاغو

 

نعتها نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها الخاصة في " فيسبوك "ونعاها عدد من نجوم الفن اشهرهم أمل عرفة وديمة قندلفت ومصطفى الخاني عبر صفحاتهم الخاصة في تويتر .

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة وهي تحمل لافتة كُتب عليها :"أنا كبرت بالعمر .. بس انا ماني عجوز " متفاعلين مع الصورة بالدعاء بالرحمة للفنانة القديرة .

 


 

وبالرغم من كون الفنانة قليلة التفاعل عبر صفحاتها بموقع التواصل الإجتماعي الا انها وجهت اخر نصيحة لمتابعيها باخر ظهور لها عبر انستجرام  قائلة :" اديش كان في ناس .. اديش مر بحياتي ناس .. نصيحتي الكم حبوا بعض .. وتمنوا الخير لبعض  "

 

 

 

وشاركت الفنانة آخر كتابة لها عبر صفحتها في فيسبوك قائلة :"الله يسامح كل مين أساء الي .. و الناس المؤذية برسائلها ..وشكرا لكل المحبين " .

 

 


 




 

 


 

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