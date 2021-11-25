الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 07:44 م

تفاصيل أزمة آية مكرم بسبب تامر حسني

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الوكيل الإخباري - خرجت البلوجر آية مكرم، عن صمتها للرد على الهجوم الذي تعرضت له عقب انتشار مقطع فيديو من حفل زفافها، الذي فاجأها خلاله النجم تامر حسني، والذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب رد فعلها الذي أثار الجدل، خاصة في لقطة دفعها لطفلة صغيرة من المسرح.

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ونشرت آية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو يظهر تدافع عدد كبير من الحضور على المسرح، موضحة تفاصيل رد فعلها، قائلة :"أظن الفيديو ده أكبر دليل وحابة الناس تركز أوي على الهجوم اللي حصل على الاستيدج، من مصورين وناس كتير، ولما شفنا المنظر أنا وهيمن قولنا لبنت أختي تنزل بسرعة".

وتابعت :"اتفرجوا وشوفوا واحكموا بنفسكوا  لو شوفتي بنتك في مكان عليه هجوم كده هتعملي إيه، دي بنت أختي وخايفة عليها أكتر منكوا، وأظن الفيديو أثبت ده.. ركزوا هتلاقوني قولتلها انزلي بسرعة، وهيمن قالها كده وإيده باينة، وهو بيشاورلها".

 

المصدرر - اليوم السابع

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