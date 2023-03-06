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الإثنين، 06-03-2023 03:18 م

جمال سليمان يرد على انباء اهانته للراحل شادي زيدان

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الوكيل الإخباري- بادر النجم السوري جمال سليمان لتوضيح حقيقة تعديه لفظيا على زميله الفنان الراحل شادي زيدان، بسبب خلافات قديمة بينهما، وأكد أن الواقعة التي يتم تداولها عبر بعض المواقع مختلقة وكاذبة جملة وتفصيلا، وأشار إلى تواصله مع النجم أيمن زيدان لتقديم واجب العزاء.

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جمال سليمان نشر التوضيح عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك قائلا: أحد المواقع الوضيعة التي تنشر الأكاذيب ادعت انني شتمت الراحل شادي زيدان وأن عائلة شادي قد ردت علي.

وتابع قائلا: من حيث المبدأ انا لا أتردد بالرد على افكار الآخرين ان اختلفت مع افكاري، ولكني لا أشتم حتى من شتمني لأن هذا ليس من شيمي. لقد أحزنتني وفاة شادي جدا واتصلت بأخي ايمن معزيا. بيني وبين ايمن وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح ونحن تربينا على احترام ذلك.


ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الممثل شادي زيدان، الذي توفي، الجمعة 24 فبراير الماضي، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

 

سيدتي

 

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