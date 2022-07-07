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الخميس، 07-07-2022 12:33 م

حفلتان لأم كلثوم اليوم في القاهرة

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الوكيل الإخباري-يُقدّم مسرح الساقية للعرائس في القاهرة ، حفلتين  لكوكب الشرق أم كلثوم، تقدم فيهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهما "أمل حياتي"، “وليلة العيد"، وذلك اليوم، الخميس، على أن يبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السادسة مساءً، ويبدأ الحفل الثاني في الثامنة مساءً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

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ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

 

صدى البلد

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