حقيقة إرتباط جوزيف عطية بالفنانة داليدا خليل - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد الضجة التي حصلت من ظهورهما معاً في مقابلة، نفى النجم جوزيف عطية ما يتردد عن خطوبته من صديقته الفنانة داليدا خليل.

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وأكد النجم اللبناني في لقاء ببرنامج "Et بالعربي" أن كل ما يتردد عارٍ عن الصحة، قائلاً: "داليدا صديقة ونحنا بنتقابل كتير وطلع خبر عن خطوبتنا بسبب مقابلة عفوية عملناه مع بعض".



ولفت إلى أن الشائعة إنتشرت بسبب "مزحة خلال اللقاء ولكننا أصدقاء فقط".

المصدر - لبنان 24

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