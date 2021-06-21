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الإثنين، 21-06-2021 01:34 م

حقيقة الخلاف بين سعاد حسني وشقيقتها نجاة

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الوكيل الإخباري - في 21 يونيو 2001، رحلت عن عالمنا سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، بعد مسيرة فنية حافلة.

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النجمة الاستثنائية طالتها الشائعات في حياتها، وحتى بعد 20 عام على رحيلها، ومن بين هذه الشائعات خلافها مع شقيقتها المطربة الكبيرة نجاة.


وفي تصريح خاص لمصراوي، قالت جانجاه عبدالمنعم شقيقة السندريلا، إنه لا صحة لوجود خلاف بين "سعاد" و"نجاة".


وأكدت "جانجاه" أن نجاة هي شقيقة سعاد حسني من ناحية الأب، أما هي شقيقة السندريلا من الأم، كما أوضحت أن كل واحدة منهن كان لها طريق مختلف عن الأخرى، وهذا لا يعني وجود خلاف بينهما.


وأشارت إلى أن السندريلا تعرضت خلال مسيرتها الفنية وحتى بعد رحيلها، لحملات تشويه وشائعات كثيرة، وهي تظهر وتتحدث عنها، فلا يعني هذا أنها تدافع عنها، فسعاد ليست متهمة- بحسب قولها

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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