الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 02:42 م

مهند الحمدي ينفي خبر انفصاله عن خطيبته - فيديو

mohaned12


الوكيل الإخباري - بعد غياب صورهما الجماعية لأيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنان مهند الحمدي عن خطيبته فرح مراد، وحلَّل الجمهور بعض العبارات المنشورة، ولكنه نفى ذلك بالأمس، وأوضح أن المواقع التي تنشر هذه الأخبار تقصد زيادة المتابعين.

اضافة اعلان
 

وحينما سألته إحدى المتابعين على السناب شات : هل تطلقت أنت وفرح؟ مبينة أنها رأت ذلك عبر بعض الحسابات، فأجاب: لا أعلم كيف أصبح "ترند" دون أن أظهر شيئاً عن ذلك، وهي في دبي وأنا في لبنان حالياً، ومنشوراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي قليلة، وأنا مُختفٍ عن السناب شات لفترة، ولكن أسعدتني زيادة المتابعين، ولم أغضب مما نُشر، وأردف: لاحقين ع التريندات ولكني مشغول الآن.

 

وفي إجابة ، قال: الحسابات التي تنشر هذه الأخبار هي من يزيد متابعوها، وحينما أتمِّم أموري على خير سأجعلكم تملّون من التريندات بالأكشن والمقالب اليومية.


وقد انتقد عبر ستوري حسابه الرسمي على انستغرام عدداً من المجلات لنشرها الشائعات، موضحاً أن ما يزعجه هو طريقة النشر وإعداد الموضوع بطريقة سيئة كمخارج الحروف والموسيقى في التقارير.

 

 

 

المصدر - سيدتي 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6c9cae582307e5ae7378322e9bee7397

ساندي تطلق «ديو» عالمياً مع الكندي كارل وولف

أمير-كرارة

أمير كرارة يكشف عن طرح جزء ثاني من فيلم "كازبلانكا"

6186956-1580585782

الموت يفجع الفنان خالد سليم

sddefault

مرتضى فتيتي وسنفارا يطرحان جديدهما

3868206-100583709

ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

31b28f9986e713523ca1cdd3e7793c2a04e5bcf0

بالفيديو - نانسي عجرم تشوق متابعيها لاغنيتها الجديدة

أخبار متعلقة
جانا عمرو دياب3

أول تعليق لطليقة عمرو دياب على مرض ابنتها جانا

reed

أول تعليق للفنان الكويتي داود حسين بعد تعرضه للسرقة

al.watar-290820-1

ابنة الفنانة دوللي شاهين تثير ضجة بملامحها الجميلة .. صور

باسم-رزق

باسم رزق يعبر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

yasmine-sabri

ياسمين صبري تلفت الانتباه بما ارتدته على متن اليخت -صورة