مهند الحمدي ينفي خبر انفصاله عن خطيبته - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد غياب صورهما الجماعية لأيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنان مهند الحمدي عن خطيبته فرح مراد، وحلَّل الجمهور بعض العبارات المنشورة، ولكنه نفى ذلك بالأمس، وأوضح أن المواقع التي تنشر هذه الأخبار تقصد زيادة المتابعين.

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وحينما سألته إحدى المتابعين على السناب شات : هل تطلقت أنت وفرح؟ مبينة أنها رأت ذلك عبر بعض الحسابات، فأجاب: لا أعلم كيف أصبح "ترند" دون أن أظهر شيئاً عن ذلك، وهي في دبي وأنا في لبنان حالياً، ومنشوراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي قليلة، وأنا مُختفٍ عن السناب شات لفترة، ولكن أسعدتني زيادة المتابعين، ولم أغضب مما نُشر، وأردف: لاحقين ع التريندات ولكني مشغول الآن.

وفي إجابة ، قال: الحسابات التي تنشر هذه الأخبار هي من يزيد متابعوها، وحينما أتمِّم أموري على خير سأجعلكم تملّون من التريندات بالأكشن والمقالب اليومية.



وقد انتقد عبر ستوري حسابه الرسمي على انستغرام عدداً من المجلات لنشرها الشائعات، موضحاً أن ما يزعجه هو طريقة النشر وإعداد الموضوع بطريقة سيئة كمخارج الحروف والموسيقى في التقارير.

المصدر - سيدتي