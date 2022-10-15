حقيقة وفاة النجم شاروخان

الوكيل الإخباري - تناقلت وسائل إعلام عالمية خبرا يفيد بوفاة النجم الهندي شاروخان، ما سبب صدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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ونشر الخبر موقع فرنسي زاعماً أن النجم الهندي شاروخان "56 عاماً"، لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في باريس، مدعياً بأن الطيران المدني الفرنسي أصدر بياناً حول الحادثة.



وتناقلت مواقع هندية خبل مقتل شاروخان برفقة سبعة آخرين كانوا معه على متن الطائرة المتحطمة والتي عجزت عن الهبوط بسبب الطقس العاصف جداً.

حقيقة وفاة شاروخان.



فور صدور خبر شاروخان، تحركت شرطة مومباي وتمكنت من التواصل معه وأكد أنه على ما يرام وهو في مومباي يصور أحد أفلامه. ( خليج الجزيرة )

