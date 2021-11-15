الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 11:15 ص

ديانا كرزون في أحدث ظهور لها - صور

7659411-1352330992


الوكيل الإخباري - أطلت الفنانة ديانا كرزون على متابعيها بإطلالة أنيقة ساحرة بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وظهرت ديانا بنحافة ملحوظة بعد أشهر قليلة من ولادتها، وإرتدت فستان كلاسيكي طويل ذات تصميم لافت وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة زينتها ربطة شعر فضية اللون.

 

يذكر أن آخر أغنيات ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

 

 

المصدر- الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
951bfa70-7845-4dd6-8234-cdac51efd82f_16x9_1200x676

فيديو - أصالة تتغزل بزوجها على المسرح وتتعرّض لموقف محرج

45cdc9d5-70c1-4a05-b4f1-fee830ce6f12

الموت يفجع الفنانة ​يسرا اللوزي - صورة

unnamed-14

راغب علامة يصدم المتابعين بما فعله قبل حفله - فيديو

image (1)

أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله عن فاتن موسى

13ipj-20-730x438

شاهد...دانييلا رحمة بفيديو عفوي في كواليس تصوير للموت 2

2021_6_22_11_5_30_565

الظهور الأول لـ حنين حسام داخل السجن - صور

أخبار متعلقة
9637819_1560529790

إطلالة غير معتادة لـ نانسي عجرم في حفلها ضمن إكسبو دبي - صورة