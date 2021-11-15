ديانا كرزون في أحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - أطلت الفنانة ديانا كرزون على متابعيها بإطلالة أنيقة ساحرة بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت ديانا بنحافة ملحوظة بعد أشهر قليلة من ولادتها، وإرتدت فستان كلاسيكي طويل ذات تصميم لافت وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة زينتها ربطة شعر فضية اللون.

يذكر أن آخر أغنيات ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

المصدر- الفن

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