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السبت، 13-11-2021 12:07 م

إطلالة غير معتادة لـ نانسي عجرم في حفلها ضمن إكسبو دبي - صورة

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الوكيل الإخباري - أطلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بفستان أنيق لإحياء حفل على هامش فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".

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إطلالة نانسي لم تكن إعتيادية فقد إختارت فستاناً طويلاً من تصميم دار أزياء Dior، أنيقاً ومتعدد ألوان، ومؤلف من طبقات، وناسب قوامها بشكل كبير، وكان من اللافت أنه لا يشبه إطلالات نانسي الإعتيادية، فعادة ما تظهر بفستان من لون واحد. وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا مموجا بشكل يناسبها، أما المكياج فجاء بألوان ساطعة تناسب وجهها والفستان.

 

ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة لإطلالتها، وعلقت: "لنجعل منها ليلة لا تنسى". وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة معبرين عن إعجابهم الدائم بنانسي.

 

 

 

المصدر - الفن 

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