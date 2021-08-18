ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها بنيولوك مميز غيّر ملامحها كثيراً.



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نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها بنيولوك مميز غيّر ملامحها كثيراً.



وفي الصورة أطلت ريهام سعيد ببلوزة مصنوعة من قماش الشيفون الشفاف، وتميزت بعقدة عند الرقبة لتكون شكل الفيونكة.



وظهرت سعيد بتسريحة شعر مختلفة غير الذي اعتاد الجمهور على أن يراها بها، حيث قامت بترك خصلات شعرها الشقراء والبنية قصيرة الطول والقصة منسدلة على كتفيها ووجهها.



واعتمدت مكياجاً ناعماً يتناسب مع لون بشرتها ومستوحى من الألوان الترابية.

اللوك الذي ظهرت به ريهام سعيد، خلق جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبهها البعض بمايا دياب والبعض الآخر وجد بينها تقارب في الشكل مع حلا شيحة خاصة الشفاه.





المصدر - نواعم