الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 12:58 م

شاهد...إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم ريتسا

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الوكيل الإخباري - أطلق الإعلان التشويقي للفيلم الرومانسي "ريتسا" الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

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يبدأ الإعلان التشويقي بمشاهد من مدينة الأسكندرية حيث تدور معظم أحداث الفيلم، فيما تكشف المشاهد التالية عن علاقات متعددة بين أبطال الفيلم حيث يظهر محمود حميدة مع أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، وأمير المصري مع مي الغيطي، بينما تلفت مريم الخشت الأنظار بمشاهد راقصة لها، وتطرح كارولين عزمي سؤال حول سبب تعرف الرجال على النساء.

 

تدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

 

 

 

المصدر - الفن 

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