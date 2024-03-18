شاهد عمرو الليثي يتعرض لحادث خطير على الهواء

الوكيل الإخباري -

لحظة سقوط الاعلامي عمرو الليثي من الدور الثالث أثناء تصوير أحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس". pic.twitter.com/5ezZD0lvWY March 17, 2024

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كشف فيديو مرعب لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي من الطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يبث في رمضان.

وأظهر الفيديو الذي بثه موقع "القاهرة 24" قيام الإعلامي المصري بإجراء مقابلات مع عمال مصريين وتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني.



وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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