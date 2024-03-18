شاهد عمرو الليثي يتعرض لحادث خطير على الهواء

لحظة سقوط الاعلامي عمرو الليثي من الدور الثالث أثناء تصوير أحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس".pic.twitter.com/5ezZD0lvWY— Screen Mix (@ScreenMix) March 17, 2024
وأظهر الفيديو الذي بثه موقع "القاهرة 24" قيام الإعلامي المصري بإجراء مقابلات مع عمال مصريين وتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني.
وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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