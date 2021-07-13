الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمان : تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قريبا

وزير الصحة : لن يتم فرض حظر جديد في العيد

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما - اسماء

ترحيب بقرار العراق إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد والتسجيل

وزير الاقتصاد الرقمي: 2021 سيكون عام الريادة الأردني

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تمديد ساعات عمل باصات عمان حتى الـ 10 مساءً

الضمان لـ الوكيل : صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس

%65 نسبة فاقد المياه بالكرك

رسالة للأردنيين مع حلول عيد الأضحى

الثلاثاء، 13-07-2021 11:26 ص

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة جديدة

290258_0


الوكيل الإخباري - رغم الخلافات التي كانت قائمة بين النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، لا يتوانى الأخير أبداً عن الدفاع عنها منذ أن تعرضت للهجوم من ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة.

وأخيراً شارك وائل جمهوره عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع شقيقته، وعلّق عليها بالقول: "الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين".

ويأتي ذلك بعدما نشر وائل عبد العزيز محتوى رسالة نصية وردت إليه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مجهول، وأخفى مضمون الرسالة النصية وأظهر فقط جملة التهديد بالقتل التي كتبها المرسِل وجاء فيها: "ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".

وعلّق وائل على الرسالة قائلاً: "هي وصلت للتهديد بالقتل عموماً ياما دقت على الراس طبول يا ريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

اضافة اعلان

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جمال-سليمان

جمال سليمان برفقة إبنه الوحيد - صورة

image (1)

هند صبري: فخورة بوجودي ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية - صورة

5ipj-1-730x438

إطلاق سراح شقيق فضل شاكر في لبنان

639811

158 مليون دولار إيرادات فيلم Black Widow عالميًا بعد طرحه بـ 3 أيام

100578-وائل-كافورى2

بعد ان حققت نجاحا كبيرا خلال ٢٤ ساعة لقطات خاصّة من كواليس البنت القوية - فيديو

83774Image1-1180x677_d

تيا ديب تشارك متابعيها احدث ظهور مع والدنها نوال الزغبي - صورة