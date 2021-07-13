شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة جديدة

الوكيل الإخباري - رغم الخلافات التي كانت قائمة بين النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، لا يتوانى الأخير أبداً عن الدفاع عنها منذ أن تعرضت للهجوم من ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة.



وأخيراً شارك وائل جمهوره عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع شقيقته، وعلّق عليها بالقول: "الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين".



ويأتي ذلك بعدما نشر وائل عبد العزيز محتوى رسالة نصية وردت إليه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مجهول، وأخفى مضمون الرسالة النصية وأظهر فقط جملة التهديد بالقتل التي كتبها المرسِل وجاء فيها: "ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".



وعلّق وائل على الرسالة قائلاً: "هي وصلت للتهديد بالقتل عموماً ياما دقت على الراس طبول يا ريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

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المصدر - لبنان 24