صور جديدة لجوني ديب تتصدر السوشال ميديا

الوكيل الإخباري-إلتقطت عدسات المصورين مجموعة صور للفنان العالمي جوني ديب ظهر فيها برفقة فتاة في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد فترة قصيرة من رفض المحكمة طلب زوجته السابقة الممثلة الأميركية آمبر هيرد بإعادة المحاكمة في قضيتهما مجددا.

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وكانت قد إنتشرت الشائعات أن ديب تجمعه علاقة بهذه الامرأة الجديدة ذات الشعر الأحمر بعدما شوهدا خلال عطلة نهاية الأسبوع وهما يصلان إلى مهرجان أومبريا للجاز.



إنما إتضح فيما بعد أنها أستاذة في اللغة الفرنسية، وتواجدها معه هو لمساعدته في تحضير لفيلمه القادم "جين دو باري" وتربطهما علاقة احترافية بحتة.



يحكي الفيلم القصة الحقيقية لابنة الخياطة التي أصبحت آخر عشيقة للملك لويس الخامس عشر في القرن الثامن عشر.













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