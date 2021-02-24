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الأربعاء، 24-02-2021 01:31 م

ظهور الفنان محمد إمام بشكل مختلف في مسلسله الجديد!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري محمد إمام عن شكل شخصيته الجديدة في مسلسل "النمر"، الذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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وظهر النجم المصري في لوك مختلف بشارب عريض وقصّة شعر خفيفة، وعلق عليها قائلاً: "أول صورة من مسلسل النمر، رمضان 2021 إن شاء الله".

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وانقسمت التعليقات بين من لاحظ الشبه الكبير في الشكل الجديد وشكله في مهرجان "هوجان" الذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويلعب محمد إمام شخصية صعيدية ويشاركه في بطولته هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.



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