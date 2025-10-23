الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

"أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)

الوكيل الإخباري-   نال البرومو الرسمي لفيلم "أسد" بطولة الفنان المصري محمد رمضان، إشادات واسعة وحقق انتشاراً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحه.

وأعرب رمضان عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج محمد دياب في هذا العمل الجديد، الذي يعد إنتاجاً مشتركاً بين مصر والسعودية، ومن المقرر عرضه قريباً في دور العرض المصرية والعربية.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مهرجان الجونة السينمائي، حيث أكد رمضان أن فيلم "أسد" سيُثبت وحدة وتكاتف مصر والسعودية، قائلاً: "مصر والسعودية دولتان متحدتان طول العمر، ومفيش أي فتن بيننا".


وحظي البرومو بتفاعل واسع من الجمهور، حيث عبر أحد المتابعين عن توقعاته بأن الفيلم سيكسر النمط التقليدي للأفلام، فيما أشاد الناقد الفني عبدالله غلوش بجودة البرومو باستثناء بعض التفاصيل. كما شارك الفنان محمد علي رزق البرومو معبراً عن إعجابه به.


ويعد فيلم "أسد" عودة قوية لمحمد رمضان إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، حيث يجسد فيه دور "عبد" الذي يتعرض للتعذيب ويسعى للهروب من العبودية بحثاً عن الحرية، فيما تدور أحداثه حول علاقة عاطفية تجمعه بفتاة خلال الأحداث.

 

 

 

 

