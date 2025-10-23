الخميس 2025-10-23 02:25 م
 

أنجلينا جولي تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة

ممممممممممم
أنجلينا جولي
 
الخميس، 23-10-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير إعلامية أجنبية عن نية النجمة العالمية أنجلينا جولي إطلاق مبادرة إنسانية في قطاع غزة، تتمثل في إنشاء قرية إغاثة ضخمة تهدف إلى دعم الأطفال الذين فقدوا ذويهم جراء الحرب الأخيرة، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

اضافة اعلان


ونقل الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي خلال جلسة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة كانديد في ألمانيا، أن جولي تخطط لمشروع إنساني واسع لاحتضان الأيتام في غزة، معبراً عن التزامها الإنساني ورغبتها في تقديم دعم فعلي لسكان القطاع بعيداً عن الأضواء السياسية.


وأشاد ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل بالمبادرة، معتبرين إياها بصيص أمل للأطفال المتضررين، ومثمنين مواقف جولي الثابتة تجاه القضايا الإنسانية، خاصة دعمها للمدنيين في مناطق النزاع.

 

 24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

44

طب وصحة السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب

الشعير

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء من 100 إلى 120 ألف طن شعير

8خ

طب وصحة الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

7عت

طب وصحة تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال لقائه الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العسكرية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد.

عربي ودولي الرئيس اللبناني: نعلق آمالا على عمل لجنة الرقابة الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة