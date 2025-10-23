أنجلينا جولي تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية أجنبية عن نية النجمة العالمية أنجلينا جولي إطلاق مبادرة إنسانية في قطاع غزة، تتمثل في إنشاء قرية إغاثة ضخمة تهدف إلى دعم الأطفال الذين فقدوا ذويهم جراء الحرب الأخيرة، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

اضافة اعلان



ونقل الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي خلال جلسة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة كانديد في ألمانيا، أن جولي تخطط لمشروع إنساني واسع لاحتضان الأيتام في غزة، معبراً عن التزامها الإنساني ورغبتها في تقديم دعم فعلي لسكان القطاع بعيداً عن الأضواء السياسية.



وأشاد ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل بالمبادرة، معتبرين إياها بصيص أمل لل أطفال المتضررين، ومثمنين مواقف جولي الثابتة تجاه القضايا الإنسانية، خاصة دعمها للمدنيين في مناطق النزاع.