"المدينة البعيدة" يحطم الأرقام القياسية ويتصدّر الترند في تركيا

الوكيل الإخباري- حقق مسلسل "المدينة البعيدة" (Uzak Şehir)، المأخوذ عن "الهيبة"، نجاحًا غير مسبوق بعد عرض حلقته الـ34، محققًا 16.31 نقطة في نسبة المشاهدة، وهي الأعلى هذا الموسم، و45.14% من حصة المشاهدة في فئة "جميع الأشخاص"، متصدرًا بذلك كل فئات القياس التلفزيوني في تركيا.

الحلقة التي عُرضت على قناة Kanal D مساء الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شهدت لحظة درامية مؤثرة حين قررت البطلة "عاليا" التبرع بكليتها لإنقاذ "بوران"، في مشهد وصفه النقاد بأنه "ذروة الموسم". وتصدّر وسم #UzakŞehir الترند التركي عقب الحلقة.



العمل أعاد الحماسة إلى الشاشة التقليدية، متفوقًا على المنصات الرقمية، ويُعرض مدبلجًا بالعربية على "شاهد" ومنصات أخرى صباح كل ثلاثاء.



بطولة: أوزان أكبابا، سينام أونسال، جونجا جيلاسون، أتاكان أوزكايا وآخرون.

كتابة: جوليزار إرماك

إخراج: أحمد كاتيكسيز