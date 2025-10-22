"المدينة البعيدة" يحطم الأرقام القياسية ويتصدّر الترند في تركيا

الحلقة التي عُرضت على قناة Kanal D مساء الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شهدت لحظة درامية مؤثرة حين قررت البطلة "عاليا" التبرع بكليتها لإنقاذ "بوران"، في مشهد وصفه النقاد بأنه "ذروة الموسم". وتصدّر وسم #UzakŞehir الترند التركي عقب الحلقة.
العمل أعاد الحماسة إلى الشاشة التقليدية، متفوقًا على المنصات الرقمية، ويُعرض مدبلجًا بالعربية على "شاهد" ومنصات أخرى صباح كل ثلاثاء.
بطولة: أوزان أكبابا، سينام أونسال، جونجا جيلاسون، أتاكان أوزكايا وآخرون.
كتابة: جوليزار إرماك
إخراج: أحمد كاتيكسيز
