الخميس 2025-10-23 02:26 م
 

انتصار جديد لشيرين عبد الوهاب في قضية سبّ مدير حساباتها السابق

شيرين عبد الوهاب
 
الخميس، 23-10-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا نهائيًا ببراءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من تهمة "السب والقذف" الموجهة لها من قبل مدير صفحاتها الشخصية، حيث رفضت المحكمة الدعوى بالكامل وألزمت المدعي بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، ما يمثل تثبيتًا كاملًا للبراءة.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش أن الحكم بات ونهائي بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، مما يمنح شيرين الحرية التامة في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود قانونية.


ويُغلق هذا الحكم ملفًا قضائيًا استمر لعدة أشهر، كان قد شهد نزاعات متكررة حول حذف أغاني شيرين على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بتعويضات مالية.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

