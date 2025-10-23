انتصار جديد لشيرين عبد الوهاب في قضية سبّ مدير حساباتها السابق

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش أن الحكم بات ونهائي بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، مما يمنح شيرين الحرية التامة في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود قانونية.
ويُغلق هذا الحكم ملفًا قضائيًا استمر لعدة أشهر، كان قد شهد نزاعات متكررة حول حذف أغاني شيرين على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بتعويضات مالية.
