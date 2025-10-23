الخميس 2025-10-23 02:26 م
 

رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)

نانسي عجرم
 
الخميس، 23-10-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له وهو يرقص مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر في الفيديو نجيب ساويرس يشارك بالرقص مع نانسي عجرم والممثلتين المصريتين يسرا وإلهام شاهين على أنغام أغاني نانسي وسط تصفيق الحضور، مما لفت الأنظار بحيويته ورشاقته رغم تقدمه في العمر.


وعلقت إحدى الناشطات على الفيديو: "بمنتهى الرشاقة والحيوية والنشاط، رجل الأعمال نجيب ساويرس يرقص مع النجمة نانسي عجرم ليلة أمس في مهرجان الجونة السينمائي".


كما علق آخر ساخرًا: "نانسي عجرم ترقص مع المهندس الشاب نجيب ساويرس (71 عاماً) والشابة يسرا (70 عاماً).. المشهد أشبه بإعلان Centrum Silver".


وعبر ساويرس عن امتنانه للفنانة اللبنانية، حيث كتب على حسابه في منصة "إكس": "شكراً نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر.. مصر بتحبك كمان".


اللقطات أظهرت جانباً مرحاً وإنسانياً من رجل الأعمال المعروف، ما أثار إعجاب المتابعين وروح الاحتفال بين الحضور في المهرجان.

 

 

 

روسيا اليوم 

 
 
