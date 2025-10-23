رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)

وظهر في الفيديو نجيب ساويرس يشارك بالرقص مع نانسي عجرم والممثلتين المصريتين يسرا وإلهام شاهين على أنغام أغاني نانسي وسط تصفيق الحضور، مما لفت الأنظار بحيويته ورشاقته رغم تقدمه في العمر.
وعلقت إحدى الناشطات على الفيديو: "بمنتهى الرشاقة والحيوية والنشاط، رجل الأعمال نجيب ساويرس يرقص مع النجمة نانسي عجرم ليلة أمس في مهرجان الجونة السينمائي".
كما علق آخر ساخرًا: "نانسي عجرم ترقص مع المهندس الشاب نجيب ساويرس (71 عاماً) والشابة يسرا (70 عاماً).. المشهد أشبه بإعلان Centrum Silver".
وعبر ساويرس عن امتنانه للفنانة اللبنانية، حيث كتب على حسابه في منصة "إكس": "شكراً نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر.. مصر بتحبك كمان".
اللقطات أظهرت جانباً مرحاً وإنسانياً من رجل الأعمال المعروف، ما أثار إعجاب المتابعين وروح الاحتفال بين الحضور في المهرجان.
كلهم بيحتفلوا بالعمر الذهبي وكأن الركب عليها تأمين شامل من فودافون 💃 🕺
-
