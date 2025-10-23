بعدما علّق نشاطه الفنّي تضامناً مع والده... ماذا يُحضّر نجل الفنان فضل شاكر؟

الوكيل الإخباري- أعلن الصحافي إيلي مرعب عبر حسابه على "اكس" أن الفنان محمد شاكر سيصدر أغنية جديدة بعنوان "إلى أبي"، يوجّه من خلالها رسالة دعم ومحبة إلى والده النجم فضل شاكر .

وتجدر الإشارة إلى أن محمد شاكر اعلن عن تعليق نشاطه الفني وحفلاته تضامناً مع والده الذي سلم نفسه إلى الجيش لمحاكمته.