الخميس 2025-10-23 02:26 م
 

بعدما علّق نشاطه الفنّي تضامناً مع والده... ماذا يُحضّر نجل الفنان فضل شاكر؟

عتعتعت
فضل شاكر وابنه محمد
 
الخميس، 23-10-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الصحافي إيلي مرعب عبر حسابه على "اكس" أن الفنان محمد شاكر سيصدر أغنية جديدة بعنوان "إلى أبي"، يوجّه من خلالها رسالة دعم ومحبة إلى والده النجم فضل شاكر .

اضافة اعلان


وتجدر الإشارة إلى أن محمد شاكر اعلن عن تعليق نشاطه الفني وحفلاته تضامناً مع والده الذي سلم نفسه إلى الجيش لمحاكمته. 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

44

طب وصحة السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب

الشعير

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء من 100 إلى 120 ألف طن شعير

8خ

طب وصحة الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

7عت

طب وصحة تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال لقائه الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العسكرية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد.

عربي ودولي الرئيس اللبناني: نعلق آمالا على عمل لجنة الرقابة الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة