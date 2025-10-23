بعدما علّق نشاطه الفنّي تضامناً مع والده... ماذا يُحضّر نجل الفنان فضل شاكر؟

وتجدر الإشارة إلى أن محمد شاكر اعلن عن تعليق نشاطه الفني وحفلاته تضامناً مع والده الذي سلم نفسه إلى الجيش لمحاكمته.
-
