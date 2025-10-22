الأربعاء 2025-10-22 11:38 ص
 

تفاصيل تحضيرات النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة"

أبطال النسخة اللبنانية من مسلسل الهيبة
 
الوكيل الإخباري-   لا تزال أصداء إعلان المنتج اللبناني صادق الصبّاح عن تحضير نسخة مغربية من المسلسل الشهير "الهيبة" تتفاعل بين جمهور الدراما في المغرب والعالم العربي.

وكشف مصدر من داخل شركة "الصباح إخوان" لموقع إرم نيوز أن المشروع وصل إلى المراحل الأخيرة من الكتابة، على أن يبدأ التصوير في منتصف نوفمبر المقبل، مع استمرار المعاينات لاختيار مواقع التصوير داخل المغرب.


ورغم عدم إعلان الطاقم الرسمي، فإن مفاوضات جارية مع عدد من نجوم الساحة المغربية، وطرحت أسماء مثل رشيدة منار لتجسيد دور مشابه لـ"ناهد عمران"، وكريمة غيث وأمين الناجي ومحمد خيي وربيع القاطي لأدوار محورية.


النسخة المغربية تسعى للحفاظ على روح "الهيبة"، مع تكييفها لتناسب الخصوصية الثقافية والاجتماعية المغربية، في محاولة لتكرار النجاح الذي حققته النسخة الأصلية منذ انطلاقتها عام 2017.

 

 

ارم نيوز 

 
 
نونونو

7ع

ع

