"لم يكن أباً عظيماً".. شريف عرفة يثير جدلاً بتصريحاته الصادمة عن أحمد زكي

أحمد زكي وشريف عرفة
 
الأربعاء، 22-10-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   أثار المخرج المصري الكبير شريف عرفة ضجة واسعة بتصريحات مفاجئة عن النجم الراحل أحمد زكي، خلال جلسة حوارية في مهرجان الجونة السينمائي الثامن، بحضور عدد من النجوم.

وخلال الحديث عن فيلمه الشهير "اضحك الصورة تطلع حلوة" (1998)، قال عرفة إنه "كان بحاجة لفيلم بسيط يعيد البسمة بعد أعمال سياسية وفكرية ثقيلة"، مشيراً إلى أن وحيد حامد شاركه هذا الحلم.
لكن التصريح الأكثر إثارة جاء حين قال:
"أحمد زكي لم يكن أباً عظيماً.. لم يصطحب ابنه يوماً إلى المدرسة، لكن حين ودّع ابنته في أحد مشاهد الفيلم وكأنها تلتحق بكلية الطب، بدا كأنه يعيش لحظة حقيقية. صدقه في الأداء أدهشني".


وأضاف عرفة أن المشهد كشف جانباً خفياً من إحساس زكي، الذي عاش الأبوة في السينما بصدق، حتى لو لم يعشها بنفس الطريقة في الواقع.


كما تحدّث عن اكتشافه للنجمين منى زكي وكريم عبد العزيز من خلال هذا الفيلم، مشيداً بموهبتهما منذ البداية.

 

 

