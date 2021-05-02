عمرو يوسف يتخطى أزمة توقيف مسلسله الجديد بطريقته الخاصة!.. فيديو

الوكيل الاخباري - بعد ضجة إيقاف تصوير مسلسله الجديد "الملك"، شارك الفنان المصري عمرو يوسف متابعيه على تطبيق "انستغرام" بمقطع فيديو جديد في أو ظهور له بعد أزمة عمله بسبب الأخطاء التاريخية التي ظهرت خلال تجسيده قصة الملك أحمس.

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ونشر يوسف المقطع وظهر فيه وهو بملابس رياضية ويمارس رياضة المشي مع زوجته الفنانة السورية كندة علوش قبل الإفطار، وبدا بصحة جيدة وفي غاية الراحة، ونجح في تخطي أزمة عمله الجديد.



