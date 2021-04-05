ضجة كبيرة بسبب مسلسل سيعرض في رمضان 2021.. إيقاف التصوير وتشكيل لجنة لمراجعته!

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل "الملك" وقف تصويره وتشكيل لجنة عاجلة تضم مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لرؤية ما تم تصويره من مشاهد المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

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وكشفت مصادر أن قرار وقف تصوير المسلسل اتخذته جهات معنية في مصر مع إلزام الشركة المنتجة بتحمّل كل تكاليف التصوير التي تم إنفاقها على العمل حتى الآن.



وقد واجه مسلسل "الملك" العديد من الانتقادات منذ طرح البرومو الرسمي الخاص به، بسبب شكل الأزياء والمعارك التي ظهرت في البرومو، ما جعل الكثيرين يعترضون عليه قبل عرضه ومعرفة تفاصيله والقصة.

وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، إن كتابة الدراما لا علاقة لها بالتاريخ، وعندما كانوا يعرضون عليه الأعمال المستوحاة من التاريخ كمستشار، كان يطلب من المخرج أن يشير في بداية العمل إلى أنه مستوحى من التاريخ فقط، ويؤكد أن لا علاقة له به.



وأضاف حواس خلال تصريحات تلفزيونية، أنه عندما شاهد البرومو الخاص بالمسلسل لم تعجبه الملابس التي يرتديها أبطال العمل، ووصفها بأنها سيئة للغاية... وأضاف: "اللي شوفته من الصور، اللبس سيئ جدا، ولما كنت بعمل أي حاجة لهوليوود، وكانوا بياخدوني كمستشار، فكنت بعمل لهم اللبس بطريقة صحيحة أما القصة دي حاجة تانية، بالتالي المسلسل أخطأ في حاجة معرفش هما جابوا مين يقول لهم اللبس كان شكله إيه، وشوفت بردو عمرو يوسف شكله ودقنه وشنبه دي حاجات مش موجودة في الآثار".



وأردف قائلاً: "أنا مبعترضش على القصة، لكن كان ممكن يعملوا اللبس صح، ولما نيجي نتكلم عن البيئة الفرعونية لازم نتكلم صح، والمخرج كان هيخسر إيه لما يجيب واحد بتاع آثار يقول له".



ورجّح زاهي حواس فشل المسلسل، لأنه بعيد تماماً عن حقيقة التاريخ الفرعوني، وقال: "أنا شوفت نموذج قدّامي شيء بشع".

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