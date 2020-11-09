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الإثنين، 09-11-2020 11:39 ص

فايق عزب ينقل للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس نادر

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الوكيل الإخباري _ كشف الناقد السينمائي المصري مجدي الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فايق عزب وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى العجوزة حيت يتلقى العلاج.

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حيث انه قال  :"يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا، فايق عزب الجميل وأنا في غرفة "العناية"، التي أرقد فيها بمستشفى "العجوزة"، أحد مستفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس "الكورونا"، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصاباً بالكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".


واضاف : "كما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريباً مع طرق الوقاية من مرض الفيروس التاجي «كورونا‘. شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق".

 

المصدر : الفن 

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