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الأحد، 09-10-2022 11:55 ص

فنانون سافروا إلى مكة للاحتفال بيوم المولد النبوي - صور

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي حرص بعض نجوم الفن على إحياء يوم المولد النبوي بمنشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل، اختار فنانون آخرون الاحتفال بهذه المناسبة من أمام الكعبة مشاركين متابعيهم صورهم على تويتر وإنستغرام.

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وكانت ياسمين عبد العزيز من أوائل الفنانين الذين سافروا إلى مكة لأداء العمرة بمناسبة المولد النبوي، حيث شاركت صوراً لها بالحجاب حاصدة عبر صفحتها على إنستغرام تفاعلاً كبيراً من المتابعين.

 

 

 

ونشر الممثل المصري كريم عبد العزيز أيضاً صورة له من أمام الكعبة وهو يؤدي مناسك العمرة، مرتدياً ملابس الإحرام، معلقاً: "تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال".

 

وكان هاني سلامة من النجوم الذين سافروا أيضاً لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع مناسبة المولد النبوي، وحرص على مشاركة متابعيه عدة صور عبر حسابه على إنستغرام معلقاً: "من أطهر بقاع الأرض، جمعة مباركة عليكم جميعا بإذن الله".


 

بدوره شارك محمد هنيدي صورة له يقف فيها أمام قبر الرسول محمد في المدينة المنورة وكتب: "كل القلوب إلي الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، صلوا على الحبيب المصطفى".

 

من جهته نشر أحمد مكي صورة من زيارة سابقة له إلى السعودية، وأرفقها بتعليق كتب فيه "اللهم صلَّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد".

 

 

 

 ET بالعربي

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