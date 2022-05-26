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الخميس، 26-05-2022 02:07 م

فيديو .. ابو عصام يثير جدلا بعلاج لـ " جدري القرود "

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو من المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" .

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ظهر في المشاهد كل من الممثل السوري عباس النوري الذي كان يلعب دور "الحكيم ابو عصام" والممثل نزار ابو حجر الذي جسد شخصية ابو غالب في المسلسل، حيث كان يعاني من مرض الجدري وعالجه ابو عصام ضمن احداث العمل.


الفيديو تم تداوله بشكل كبير مجددا بعد انتشار مرض جدري القرود مؤخرا،سائلين عباس النوري بطريقة طريفة عما اذا كان مرض ابو غالب هو نفسه مرض جدري القرود، وطالبوه بإعطائهم الوصفة الطبية لمعالجة هذا المرض.

 


من جهته، اعرب عباس النوري عن سعادته بالمنشورات التي يتداولها المتابعون، حيث نشر على حسابه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قال فيه إن النكت المنتشرة حول الموضوع تركت له كمية طرافة وابتسامة عميقة، واضاف: "هذه الامراض تستثمر جاهزيتنا للخوف فقط".

 

 

 

الفن

 




 

 


 

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