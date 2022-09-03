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السبت، 03-09-2022 02:32 م

كندة علوش تشارك فيديو من أحدث اعمالها الفنية

kidaalloush


الوكيل الإخباري-بعد أن أعلنت الممثلة السورية كندة علوش ولادة مولدها الثاني، شاركت متابعيها مقتطف فيديو من فيلمها العالمي "The Swimmers" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، لتعرب عن فرحها لإختياره ليكون فيلم افتتاح مهرجان تورونتو الدولي.

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وعلّقت علوش على الفيديو كاتبة: "سعيدة جداً بمشاركتي في الفيلم العالمي The Swimmers بالدرجة الأولى لأنه يروي قصة بطلات من بلدي وبيوصل رسالة للعالم أن الفتيات مهما كانوا رقيقات كالفراش ممكن يحققوا أكبر بطولات ويرفعوا اسم بلدهم.. ولأنه فيلم ضخم بمقاييس عالمية تعاونت فيه مع فنانيين رائعين سعيدة بعرضه على نتفليكس وبالحدث الاستثنائي باختياره ليكون فيلم افتتاح مهرجان تورونتو الدولي".

 



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