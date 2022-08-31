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الأربعاء، 31-08-2022 12:55 م

كندة علوش وعمرو يوسف يرزقان بمولود جديد .. صورة

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الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها مع طفلها الجديد " كريم" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي .

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و أوضحت سبب تأجيل إعلان الخبر للجمهور عن ولادتها لطفلها الثاني كريم ،  والذي تعلق بصحة الرضيع الذي رزقت به من زوجها الفنان عمرو يوسف قبل فترة.

 

وأكدت كندة علوش أن الله رزقها وزوجها ابنهما كريم عمرو يوسف، والذي وُلد قبل موعده الطبيعي بثلاثة أشهر كاملة، مما أدى لبقائه في الحضّانة بسبب صغر حجمه ، حيث علقت :"الحمدلله رب العالمين رزقنا ب كريم عمرو يوسف .. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لان حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير.. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا.. بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام .. الي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس..

الحمدلله الف مرة.. الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها  "


وأضافت :"شكراً للأطباء الي كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان وصحة شكراً للصديق الأخ الدكتور اسماعيل أبو الفتوح شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة ادريس لرعايتها واهتمامها الشديدين ".



 




 

 


 

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