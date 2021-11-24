لاول مرة نوال بري على غلاف مجلة - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية والممثلة اللبنانية نوال بري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي على غلاف مجلة "كل الأسرة" الخليجية.

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وكانت المجلة قد أجرت مقابلة مع بري بعد أن خاضت تجربتها التمثيلية الأولى في مسلسل "عروس بيروت" في جزءه الثالث.

ونقلت المجلة على لسان بري قولها: "أنتظر "عروس بيروت 3" لأرقب ردة فعل الجمهور". وعلقت بري على الصورة بالقول: شكرا مجلة كل الاسرة والزميلة هنا توبة على المقابلة.

وظهرب بري بقميص أبيض فضفاض على الأكمام وبنطال أبيض واسع وبدت كـ"العروس".





المصدر- لبنان 24