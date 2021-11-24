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الأربعاء، 24-11-2021 01:19 م

لاول مرة نوال بري على غلاف مجلة - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية والممثلة اللبنانية نوال بري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي على غلاف مجلة "كل الأسرة" الخليجية.

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وكانت المجلة قد أجرت مقابلة مع بري بعد أن خاضت تجربتها التمثيلية الأولى في مسلسل "عروس بيروت" في جزءه الثالث.

 

ونقلت المجلة على لسان بري قولها: "أنتظر "عروس بيروت 3" لأرقب ردة فعل الجمهور". وعلقت بري على الصورة بالقول: شكرا مجلة كل الاسرة والزميلة هنا توبة على المقابلة. 

 

وظهرب بري بقميص أبيض فضفاض على الأكمام وبنطال أبيض واسع وبدت كـ"العروس". 

 

المصدر- لبنان 24

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