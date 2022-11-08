الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 09:38 ص

لطيفة تدعم المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - "مربوحة" عنوان الأغنية المنتظر طرحها من لطيفة والتي تقدم من خلالها الدعم لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي سيحصل في قطر بعد أيام، حيث يعتبر ذلك حدثا تاريخيا هاما على صعيد العالم العربي.

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وطرحت لطيفة اليوم تيزر الأغنية المصور عبر تويتر والذي تضمن مشاهد عفوية لها وهي تمارس رياضة كرة القدم معلقة "مربوحة وانشالله انشالله يالعالي مولانا يا الله معانا يا ربي".


تابعت "مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير تونس السعودية المغرب قطر ربنا يوفقكم "، مضيفة " ألف مبروك لقطر كأس العالم وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي".

 

 

 

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