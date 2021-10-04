لفتة إنسانية من أحمد عز مع شاب طلب مساعدته - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للنجم أحمد عز يستجيب خلاله لرغبة شاب طلب منه مساعدة مادية أثناء ركوبه سيارته.

اضافة اعلان



ورغم أن الفيديو يعود إلى عامين مضيا، وتحديداً أثناء تقديم عز لواجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث كان في طريق المغادرة لمكان العزاء رفقة الفنان شريف خير الله، ورفض التقاط صور تذكارية مع المعجبين احتراماً للعزاء، لكن عز فوجئ بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب منه مساعدة مادية، فما كان منه سوى الاستجابة لهذا الشاب الذي ظهرت عليه ملامح السعادة عقب استجابة «عز» لطلبه.

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

