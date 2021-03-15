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الإثنين، 15-03-2021 02:25 م

محمد رمضان ينشر صورة جديدة لإصابته البالغة بسبب انفجار قنبلة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل "موسى".

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وأرفق محمد رمضان صورته بتعليق قال فيه "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

 

وتابع رمضان: "ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي".


في سياق متصل، وجهت الفنانة المصرية، لبنى ونس، رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.


ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لساقي ابنها ويظهر عليها إصاباته بحروق، مؤكدة أن "هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحت منه ولم ينبهه".


وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان للفنان الشهير، محمد رمضان"، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.


وقامت نقابة المهن التمثيلية، من خلال الفنان، منير مكرم، مسؤول الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحادث وحالة يوسف عمر الصحية.


تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".

 



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