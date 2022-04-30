محمد سلام يتصدر الترند بعد ظهوره في الكبير أوي

الوكيل الإخباري - تصدر الممثل المصري محمد سلام الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهوره في الحلقة الـ 28 من مسلسل "كبير أوي"، والذي يؤدي فيه دور "هجرس"، بشخصيته الحقيقية.



اضافة اعلان

وفي المشهد، يظهر محمد سالم في مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، بكونه الممثل محمد سلام، ليفاجأ الكبير والذي يؤدي دوره الممثل أحمد مكي، ويذهب ليسأله عن سبب ظهوره بشكل مختلف ولبسه لبدلة، ليتفاجأ أنه ليس"هجرس" ويقول له إنه الممثل محمد سلام، وقام الكبير بسؤاله عن الممثلة المصرية شيرين رضا ومتى ستأتي المهرجان بمشهد كوميدي للغاية.

الفن