محمد كريم يتعرض لـ حادث سير مروع .. صور

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري محمد كريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه لحادث سير مروع أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، أدى إلى تحطم سيارته، ونقله للمستشفى.

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حيث انه نشر صوراً لـ الحادث ،وارفقها بتعليق قال فيه : "قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين. أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير".



واضاف : "أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنية دعواتكم".



لتنهال عليه التعليقات متمنين له بالشفاء العاجل .





المصدر : لها

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