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الأحد، 13-08-2023 04:50 م

مخرج يكشف مفاجأة عن فيلم البدلة.. ما علاقته بمحمد هنيدي ؟

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الوكيل الإخباري- كشف المخرج ماندو العدل مفاجأة من العيار الثقيل عن فيلم "البدلة" الذي قدمه الفنان تامر حسني منذ خمس سنوات، حيث كشف أن الفنان محمد هنيدي كان المرشح الأول للدور الذي قدمه الفنان أكرم حسني، وأنه لم يتم الاتفاق فاضطر لأن يغير سياق الفيلم بالكامل بعد اختيار أكرم للدور بدل هنيدي.

وقال ماندو: "أنا كنت خايف لحد يوم العرض عشان دايمًا بشوف إن كواليس الأفلام الكوميدية بتضحك ولكن تيجي في السينما ألاقي محدش بيضحك وكنت خايف دا يحصل معايا، ولكن الحمد لله نجح، وأكرم حسني مكنش المرشح الأول للدور وكان مكانه محمد هنيدي ولكن متفقناش وغيرنا الدور بالكامل وأجزاء في السيناريو والاختيار وقع على أكرم حسني وكان نجاح لنا وله لأن فيلم البدلة كان انطلاقة حقيقية لأكرم حسني".

وعن تفاصيل إخراجه للفيلم، قال ماندو العدل خلال لقائه على راديو 9090: "أنا كنت خايف جدًا من فيلم البدلة لأن دا أول فيلم كوميدي أعمله وكنت بشتغل على الدراما وقصص كلها جد مفيش كوميديا، لدرجة استغربت لما تامر حسني كلمني عشان أخرج فيلم البدلة، وقالي إنه اختارني لأني حققت نجاح كبير في مسلسل لأعلى سعر ونيللي كريم جددت من جلدها في العمل دا وعشان كدا شاف إني هقدر أطلع فيلم مختلف". 

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