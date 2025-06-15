بعد شقيقتها نارين.. شاهد زفاف شيرين بيوتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

افتتح الحفل بزفة شامية تقليدية على أنغام الفنانين فارس كرم وأحمد سعد، وسط تفاعل كبير من المدعوين. ثم أضفى الفنان ملحم زين طابعاً طربياً مميزاً على الأمسية من خلال وصلة غنائية مباشرة.
,في لحظة عاطفية مؤثرة، شارك العريس أسامة مروة مقطع فيديو يرصد انفعاله عند رؤيته الأولى لعروسه، حيث احتضنها متأثراً بجمالها. كما لفت الأنظار بتفصيلة خاصة على بدلته السوداء، حيث طُرز على كم القميص من الداخل اسما العروسين وتاريخ الزفاف. وعلق أسامة على الفيديو قائلاً: "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025".
-
أخبار متعلقة
-
رحيل المخرج المصري الشهير بعد صراع طويل مع المرض
-
بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس
-
الموت يفجع الفنانة لطيفة التونسية
-
"الله يمحي الجميع".. خطأ كتابي يورط باسكال مشعلاني (صور)
-
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
-
تامر عاشور يثير القلق حول حالته الصحية بعد ظهوره ممسكاً بعكاز - فيديو
-
تيم حسن وديمة بياعة يحتفلان بتخرج ابنهما فهد في دبي - فيديو
-
هجوم عنيف.. والد ياسمين صبري يُطالب بترحيل فنانة شهيرة من مصر إليكم السبب