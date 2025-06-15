الأحد 2025-06-15 01:05 م
 

بعد شقيقتها نارين.. شاهد زفاف شيرين بيوتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

برب
شيرين بيوتي
 
الأحد، 15-06-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   احتفل صانعَا المحتوى شيرين عمارة المعروفة بـ"شيرين بيوتي"، وأسامة مروة الشهير بـ"أوسي"، بزفافهما مساء يوم السبت، وسط أجواء مميزة جمعت الأهل والأصدقاء وعدداً من مشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي الحفل تتويجاً لقصة حبهما التي بدأت بإعلان خطوبتهما في تشري 2024.

اضافة اعلان

 


افتتح الحفل بزفة شامية تقليدية على أنغام الفنانين فارس كرم وأحمد سعد، وسط تفاعل كبير من المدعوين. ثم أضفى الفنان ملحم زين طابعاً طربياً مميزاً على الأمسية من خلال وصلة غنائية مباشرة.

 

,تألقت العروس بفستان زفاف فاخر من تصميم المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي، بتصميم A Line مزين بتطريزات دقيقة مع ذيل طويل وطرحة أنيقة. واختارت شيرين مكياجاً ناعماً وتسريحة كلاسيكية على شكل كعكة منخفضة مع فرق وسطي، بينما اكتمل مظهرها الرومانسي بباقة من الورود الطبيعية البيضاء والوردية.


,في لحظة عاطفية مؤثرة، شارك العريس أسامة مروة مقطع فيديو يرصد انفعاله عند رؤيته الأولى لعروسه، حيث احتضنها متأثراً بجمالها. كما لفت الأنظار بتفصيلة خاصة على بدلته السوداء، حيث طُرز على كم القميص من الداخل اسما العروسين وتاريخ الزفاف. وعلق أسامة على الفيديو قائلاً: "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025". 

 

 

Image1_620251512414505536944.jpg

 

Image1_620251512524560425362.jpg

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين اليونيسف: عائلات غزة تعاني لتأمين وجبة لأطفالها

لاللالالا

تكنولوجيا غوغل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق Snapseed على iOS

بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

أخبار الشركات بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

ععت

فن ومشاهير رحيل المخرج المصري الشهير بعد صراع طويل مع المرض

تعبيرية

عربي ودولي 19 معتقلاً في يوم واحد .. إيران تضرب "شبكات التعاون مع إسرائيل"

دورية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات

تعبيرية

تكنولوجيا السرعة القاتلة .. هكذا تعمل الصواريخ الفرط صوتية

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي



 
 





الأكثر مشاهدة