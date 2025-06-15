بعد شقيقتها نارين.. شاهد زفاف شيرين بيوتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- احتفل صانعَا المحتوى شيرين عمارة المعروفة بـ"شيرين بيوتي"، وأسامة مروة الشهير بـ"أوسي"، بزفافهما مساء يوم السبت، وسط أجواء مميزة جمعت الأهل والأصدقاء وعدداً من مشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي الحفل تتويجاً لقصة حبهما التي بدأت بإعلان خطوبتهما في تشري 2024.

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افتتح الحفل بزفة شامية تقليدية على أنغام الفنانين فارس كرم وأحمد سعد، وسط تفاعل كبير من المدعوين. ثم أضفى الفنان ملحم زين طابعاً طربياً مميزاً على الأمسية من خلال وصلة غنائية مباشرة.



,تألقت العروس بفستان زفاف فاخر من تصميم المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي، بتصميم A Line مزين بتطريزات دقيقة مع ذيل طويل وطرحة أنيقة. واختارت شيرين مكياجاً ناعماً وتسريحة كلاسيكية على شكل كعكة منخفضة مع فرق وسطي، بينما اكتمل مظهرها الرومانسي بباقة من الورود الطبيعية البيضاء والوردية.





,في لحظة عاطفية مؤثرة، شارك العريس أسامة مروة مقطع فيديو يرصد انفعاله عند رؤيته الأولى لعروسه، حيث احتضنها متأثراً بجمالها. كما لفت الأنظار بتفصيلة خاصة على بدلته السوداء، حيث طُرز على كم القميص من الداخل اسما العروسين وتاريخ الزفاف. وعلق أسامة على الفيديو قائلاً: "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025".

#أسامة_مروة pic.twitter.com/7fugMBCrl8 أجواء مبهجة.. أبرز لقطات زفاف #شيرين_بيوتي June 14, 2025







