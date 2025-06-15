"كابيتال بنك" يحصد جائزتي "أفضل بنك في الأردن" و"أفضل تطبيق مصرفي في الأردن" من Global Financial Market Review لعام 2025

الوكيل الإخباري- تأكيداً على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزتين مرموقتين من منصة Global Financial Market Review العالمية، وهما: "أفضل بنك في الأردن لعام 2025" و"أفضل تطبيق مصرفي في الأردن لعام 2025"، ذلك ضمن جوائز GFM السنوية التي تُمنح لأفضل المؤسسات التي تُحقق أداءً استثنائياً في قطاع الخدمات المالية حول العالم.

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ويعكس هذا الإنجاز التقدير الذي يحظى به كابيتال بنك نتيجة تبنّيه نهجاً استراتيجياً يرتكز على الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم حلول مالية ذكية ومتكاملة، تُسهم في دعم الاقتصاد، وخدمة مختلف شرائح العملاء، من أفراد وشركات، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبما يعكس توجهاته الاستراتيجية في تعزيز دوره كمؤسسة مالية متكاملة في المنطقة.



ويعكس هذا التكريم التزام كابيتال بنك الدائم والمستمر في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يعزز هذا التقدير الدولي مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة، مما سيحفز فريق العمل على الاستمرار في الابتكار والتطوير.



تجدر الإشارة إلى أن GFM Review هي منصة إلكترونية عالمية متخصصة بأخبار الأسواق المالية وتحليلاتها، وتصل إلى أكثر من 14 مليون قارئ سنوياً حول العالم. بتركيزها على الموثوقية والعمق، رسخت GFM Review مكانتها كمصدر موثوق في القطاع المالي، وتتميز بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 180 ألف متابع على تويتر.