"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة ترويجية مبتكرة لإبراز قوة الذكاء الاصطناعي المذهل في هواتف سلسلة Galaxy A المصممة لتدوم

الوكيل الإخباري- في خطوة مبتكرة تمزج بين الفن والتكنولوجيا، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي حملة ترويجية تجسد عبرها جوهر سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة من حيث الجرأة في التصميم والذكاء في الإمكانات والقوة في الأداء، وذلك في إطار عمل فني يتمثل في مجسم إبداعي بتصميم اسم السلسلة، حرف A، زينت به دوار تاج مول الكائن في منطقة عبدون خلال المرحلة الأولى من الحملة.

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ومن خلال مجسم "A" الفني اللافت الذي يبلغ قياسه 4x4 أمتار، تسلط الشركة الضوء على مزايا هواتف السلسلة A56 5G، وA36 5G، عبر تجربة بصرية تبرِز روح الابتكار والذكاء المتنقل التي باتت جزءاً أساسياً من هذه الهواتف على أرض الواقع، والتي جعلت منها أكثر من مجرد هواتف ذكية؛ حيث أصبحت قادرة على فهم احتياجات المستخدم وتعزيز تجربته اليومية والارتقاء بها؛ بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي الشاملة وسهلة الاستخدام التي تم تزويدها بها، إلى جانب التصميم المحسن مع شاشات أكبر وسمك أقل لتحكم أفضل بها بيد واحدة.



ومع المجسم، تقدم "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي لمحة عن إمكانات هواتف سلسلة Galaxy A التي تعكس رؤية علامة "سامسونج" في دمج الفن والتكنولوجيا من خلال التصميم الخارجي الجريء والمتناغم مع الذكاء الداخلي المتقدم، كتطبيق عملي لالتزامها تجاه التصميم والابتكار، كما تسهم من خلال هذا العمل التجسيمي في تحويل المدينة إلى معرض مفتوح يحتفي بالتكنولوجيا والفن، في انسجام تام مع جوهر سلسلة Galaxy A.



وتعتبر هواتف A56 5G وA36 5G بمثابة نقلة نوعية أتاحت "سامسونج" من خلالها لمزيد من المستخدمين حول العالم فرصة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدّم على الهواتف الذكية. ويتميز هاتف Galaxy A56 5G بمعالج أقوى، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة أعلى، ودعم شحن أسرع، مما يجعله مناسباً للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متقدم وتجربة تصوير محسّنة، فيما يتميز هاتف Galaxy A36 5G بالتوازن الذي يتيحه بين الأداء والميزات، مع شاشة ساطعة وتصميم أنيق، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يرغبون في هاتف موثوقة بسعر مناسب.