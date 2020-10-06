نادين نجيم تثير الجدل بثمن اطلالتها الأخيرة

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها قبل فترة .
وقد ظهرت نجيم بإطلالة من مجموعة ربيع وصيف 2020 .
وقد لاقى اللوك تفاعل كبير من متابعيها الذين اعربوا عن جمال واناقة اطلالة نادين التي بدت باهضة الثمن .
وقد تبين ان قميص يبلغ سعره حوالي 620 دولاراً أميركياً، أما البنطلون الذي ارتدته مع هذا القميص فهو يبلغ سعره 326 دولاراً.
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المصدر : الفن
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