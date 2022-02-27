نجاة ابنة ونيس من موت محقق

الوكيل الإخباري - نجت الفنانة هدى هاني، ابنة الفنان محمد صبحي في مسلسله الشهير "ونيس" والشهيرة بدور "جهاد" من موت محقق بعد تعرضها لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخانات احتراق الوقود، حيث كشفت عن أنها عانت من نقص الأكسجين في الدم، وتسمم.

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ونشرت هدى فيديو لها أثناء خضوعها لعمل أشعة على المخ عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا من الناس اللي عمري ولا نزلت صورة ليا وأنا مريضة أو فيا حاجة مكسورة أو مركبة كانيولا أو أقول ادعولي أو أي حاجة من دي.. (لأني مش بفضل أعمل كده)، بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت أشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس".

وأضافت: "ربنا أراد إني أبقى فيها والحمد لله على كل حاجة ربنا يعملها، ده كان أشعة على المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم".



لها

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