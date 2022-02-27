الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 12:45 م

نجاة ابنة ونيس من موت محقق

702436_original


الوكيل الإخباري - نجت الفنانة هدى هاني، ابنة الفنان محمد صبحي في مسلسله الشهير "ونيس" والشهيرة بدور "جهاد" من موت محقق بعد تعرضها لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخانات احتراق الوقود، حيث كشفت عن أنها عانت من نقص الأكسجين في الدم، وتسمم.

اضافة اعلان


ونشرت هدى فيديو لها أثناء خضوعها لعمل أشعة على المخ عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا من الناس اللي عمري ولا نزلت صورة ليا وأنا مريضة أو فيا حاجة مكسورة أو مركبة كانيولا أو أقول ادعولي أو أي حاجة من دي.. (لأني مش بفضل أعمل كده)، بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت أشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس".

 

وأضافت: "ربنا أراد إني أبقى فيها والحمد لله على كل حاجة ربنا يعملها، ده كان أشعة على المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7227421-1059079157-1

رامي عياش سيظهر بالموسم الرمضاني بمسلسل العين بالعين

سلمى-رشيد-1

سلمى رشيد تطلق أغنية واهيا

6796805_1604662361

صورة نادرة لـ نادين خوري من عام 1984

441

يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة من النوع الكوميدي

90645f56-f032-406b-99f0-23d81a85290f--4S93D

عائلة عادل إمام تفجر غضبها

كيفانش-تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ يبدأ تصوير غرق نوح