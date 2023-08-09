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الأربعاء، 09-08-2023 03:05 م

نجوم الفن ينعون منحة زيتون بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري- حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة منحة زيتون التي غيبها الموت اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 63 عامًا.

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نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة الفنانة منحة زيتون عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: «ألف رحمة على الفنانة منحة زيتون ربنا يرحمها ويعفو عنها ويثبتها عند السؤال».

وعلق المخرج خالد جلال على صورة منحة زيتون التي نشرها قائلًا: «الطيبة الأصيلة الغالية منحة زيتون رحمك الله وأسكنك فسيح جناته».

 

ونعتها الفنانة عبير الشرقاوي عبر موقع فيس بوك: «توفت إلى رحمة الله تعالى الصديقة الغالية الفنانة منحة زيتون».

وكتب الفنان حسام داغر في نعيه للفنانة منحة زيتون: «منحة زيتون صديقتي و عشرة العمر توفت صباح اليوم.. في هدوء … عشتي خفيفة ورحلتي خفيفة.. متحبيش تحملي حد حزنك ومشاكلك وتعبك.. رحتي لربنا يا بنت الناس الأصيلة.. اشتغلنا سوا مسرح من 2001 فرق المسرح الحر وياما ضحكنا كتير من الي بيحصل معانا».

وتابع: «وياما حصلنا مواقف سوا حلوة.. شاركتيني أغنية شكرًا أطيب قلب لما عملتها لأمي قبل وفاتها علشان عيد الأم وكنت مبسوطة وتقوليلي أنا أعمل أي حاجه علشان ماما حبيبتي.. السلام أمانة لماما لما تشوفيها.. مش لاقي حاجه تانية أعبر بيها عن حزني غير إني اشوفك في الأغنيه وحاسس كلامها ليكي إنتي دلوقتي.. شكرًا أطيب قلب.. شكرًا يا منحة».


صدى البلد 




 


 




 

 


 

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