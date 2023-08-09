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الأربعاء، 09-08-2023 10:53 ص

وفاة فنانة مصرية عن عمر يناهز الـ 63 عاماً - صورة

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الوكيل الإخباري- اعلنت الصفحة الرسمية  للفنانة المصرية منحة زيتون وفاتها اليوم الاربعاء عن عمر يناهز 63 عامًا .

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وقال الحساب الرسمي للفنانة منحة زيتون عبر موقع فيس بوك في منشور : «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله».

وتابع: «بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت  الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرًا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

يذكر ان الفنانة منحة زيتون من مواليد 15 سبتمبر عام 1960 ، تخرجت في جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي و شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام أولها فيلم سرقات صيفية عام 1988 من أبرزها «كناريا وشركاه، فارس بلا جواد، عفاريت السيالة»، وغيرها.




صدى البلد


 




 

 


 

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