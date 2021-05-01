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نقل سمير غانم و دلال عبد العزيز الى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية

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السبت، 01-05-2021 01:10 ص

نقل سمير غانم و دلال عبد العزيز الى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية

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الوكيل الاخباري - بعد أيام من إصابة ابنتهما دنيا بفيروس كورونا، دخل النجم المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى بعد إصابتهما بكوفيد 19، حسبما أكد زوج دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان.
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وكشف الإعلامي المصري في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز والدا زوجته دنيا سمير غانم أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ويتلقيان الرعاية حاليا في أحد المستشفيات.

ودخل الفنان الكبير الخميس أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

 




 

 


 

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