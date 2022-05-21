وفاة الفنانة المغربية سكينة الصفدي

الوكيل الإخباري - توفيت صباح يوم الجمعة الفنانة المغربية سكينة الصفدي، إحدى مؤسسات مجموعة "جيل جيلالة" الموسيقية، عن عمر يناهز 70 عاما بمدينة الدار البيضاء.

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وعرف الجمهور المغربي الراحلة منذ السبعينيات، عندما اقتحمت ساحة المجموعات الغنائية، إلى جانب مجموعة جيل جيلالة.



وكانت أول امرأة تدخل سباق الزمن مع تجربة جديدة داخل المجتمع المغربي، فيما كان يعرف بموجة "الفن الغيواني".



وأولى محطات سكينة الصفدي الفنية كانت مع المسرح في الستينيات من 1964 إلى غاية 1970، لتأتي بعدها فكرة الغناء في المجموعة الغنائية.



وتعتبر الفقيدة من جيل أعطى الكثير للأغنية المغربية في شق المجموعات الغنائية، وكانت عضوا مؤسسا لمجموعة "جيل جيلالة" التي كانت صنوة لمجموعة أخرى شهيرة هي "ناس الغيوان".



والراحلة من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952، وكانت أول صوت نسوي يلمع نجمه في مجال أغاني المجموعات، كما أنها قبل ذلك شاركت في مسرحيات غنائية تراثية رفقة أسماء كبيرة في الميدان المسرحي مثل نعيمة المشرقي وحبيبة المذكوري والشعيبية العذراوي وأخريات من نجمات الزمن الجميل المغربي.



فقيدة الأغنية "الغيوانية" كما يطلق على المجموعات برمتها، عاشت طفولة صعبة، حيث تعرضت لليتم وهي ابنة 11 عاما، وتربت في كنف خالها.



ورغم ذلك كانت نشيطة ومتحمسة للحياة مارست المسرح والغناء وحتى كرة القدم، لكنها لمعت لفترة وجيزة من 1972 إلى 1977.

روسيا اليوم