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الأربعاء، 16-02-2022 08:52 ص

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

عباس


الوكيل الإخباري - توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخول العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

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وعانى عباس من مشاكل في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأوكسجين، بالرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.


ويعتبر من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالا عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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