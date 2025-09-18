الفنانة حياة الفهد تصل لندن لاستكمال علاجها.. والأسرة تطلب الدعاء

وكانت الفهد قد خضعت لعملية قسطرة في يوليو، لكنها أصيبت لاحقًا بجلطتين دماغيتين، استدعت إدخالها للعناية المركزة، ما دفع الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني إلى التنسيق لإخلاء طبي عاجل إلى بريطانيا.
وأكد مدير أعمالها أن خطة علاجية دقيقة ستبدأ فوراً بعد وصولها، بناءً على تقارير طبية مرسلة من الكويت.
وقد حظيت حالتها بتضامن واسع من الجمهور والفنانين، أبرزهم الفنانة أحلام التي دعت لها بالشفاء، فيما عبّرت أسرتها عن امتنانها للدعم، آملين في عودتها قريبًا بصحة وعافية.
